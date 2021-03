UFFICIALE – La Danimarca rinuncia ad Eriksen: comunicato il nome del sostituto

Nella giornata di oggi l’Ats di Milano ha imposto lo stop alla partenza dei calciatori nerazzurri per le Nazionali, a seguito dei contagi interni alla rosa nerazzurra. Alcune selezioni, però, non si sono arrese: la Slovacchia, ad esempio, spinge per avere a disposizione Milan Skriniar. Fra quelle che hanno già rinunciato, invece, c’è la Danimarca, che ha annunciato la mancata convocazione di Christian Eriksen.

Questo il testo presente nel tweet: “La nazionale maschile purtroppo deve fare a meno di Christian Eriksen nelle partite valide per le qualificazioni mondiali contro Israele a causa delle restrizioni di sicurezza in relazione all’infezione da Covid-19 nel club di Eriksen, l’Inter. Al suo posto preso Philip Billing del Bournemouth“.