Nazionali, la Slovacchia spera di avere Skriniar. Il c.t. Tarkovic: “Sapremo di più lunedì”

La Slovacchia, però, conserva una minima speranza di avere a disposizione Milan Skriniar. Di questo ha parlato sui canali ufficiali della Nazionale il commissario tecnico Štefan Tarkovic: “Abbiamo ricevuto una dichiarazione ufficiale da parte dell’Inter in cui si afferma che le istituzioni statali non consentono al club di giocare il prossimo incontro di Serie A con il Sassuolo. Fino a lunedì 22 marzo, tutti i giocatori devono rimanere a casa in quarantena obbligatoria ed i convocati per le Nazionali non possono essere autorizzati a partire”.

Tarkovic prosegue: “Entro lunedì i giocatori saranno nuovamente testati, e coloro che riceveranno quattro tamponi negativi potranno recarsi al centro d’allenamento. Ciò significa che questa situazione vale anche per Milan Škriniar: allora sapremo quale sarà lo sviluppo di questa situazione”.