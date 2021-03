Della Frera (FIGC): “Inter-Sassuolo rinviata? Ne prendiamo atto. La Serie A non è a rischio”

Intervistato da Radio Punto Nuovo, il membro della Assocalciatori nella Commissione Medica FIGC Walter Della Frera ha parlato della situazione in casa Inter, dove i contagi da Covid-19 hanno imposto uno stop alle attività: “Il protocollo ci ha consentito di ripartire a giugno, poi sappiamo bene che i focolai possono scoppiare, con le varianti che aumentano i rischi”.

Spazio anche al rinvio della sfida fra Inter e Sassuolo. La decisione è stata assunta dall’Ats di Milano, che ha scelto di bloccare la formazione nerazzurra: decisioni del genere, in passato, hanno portato a conflitti con la Lega. In occasione di Juventus-Napoli del girone d’andata, ad esempio, si era optato per il 3-0 a tavolino, poi revocato dagli organi giudiziari.

A riguardo, però, commenta Della Frera: “Rinvio? Ne prendiamo atto, ma il campionato non è a rischio”.

L’INTERTINENTE – INTER-SASSUOLO E I LEONI DI TASTIERA: IL RUMORE DEI NEMICI CONTRO LA SCIENZA —>