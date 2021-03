Covid Inter, Nazionali nel caos. La Federcalcio danese: “In contatto con Eriksen e club”

Oltre al rinvio di Inter-Sassuolo e alla sospensione delle attività in casa nerazzurra per i prossimi 4 giorni, l’Ats di Milano ha vietato anche ai giocatori di Conte di rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali.

Cosa succede ora? Alcuni nerazzurri erano già stati convocati, anche i commissari tecnici sono in attesa di risposte. La Federcalcio danese, ad esempio, è in contatto con Eriksen. Ecco le parole di Jakob Hoyer, responsabile delle comunicazioni della Dbu, ai microfoni di TipsBladet: “Siamo in contatto con lui, aspettiamo anche una comunicazione dell’Inter”.

INTER-SASSUOLO, SPUNTA LA PRIMA DATA PER IL RECUPERO >>>