TMW – L’Ats di Milano rinvia il match, il Sassuolo attende la Lega Serie A: lo scenario

L’Ats di Milano ha imposto il divieto di giocare Inter-Sassuolo, match in programma sabato sera a San Siro. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Sassuolo non ha ancora assunto posizioni ufficiali in merito a questa decisione.

Il club neroverde si atterrà a quanto disposto dalla Lega Serie A, come già accaduto in precedenza per il match contro il Torino, recuperato proprio ieri e perso per 3-2 in rimonta. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno sviluppi sulla faccenda.

