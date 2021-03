Nuova avventura da allenatore per Diego Forlan, ex attaccante dell’Inter. Dopo essersi dimesso a settembre dal Penarol, l’uruguaiano ha deciso di ripartire dalla Serie B uruguaiana, in un club meno storico ma molto ambizioso.

Forlan infatti è diventato il nuovo allenatore dell’Atenas de San Carlos. L’annuncio è stato dato dalla stessa società sui propri canali ufficiali:

