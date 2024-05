UFFICIALE – La decisione di Oaktree sul rimborso del bond

Anche l’Inter si esprime ufficialmente sul passaggio di proprietà della società con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Nel testo, che segue quanto pubblicato da Oaktree nelle scorse ore, si legge come non sarà nessun “Change of Control Triggering Event”. Una conferma sul fatto che non vi sarà il rimborso del bond, almeno in tempi brevi.

Questo il comunicato:

“Milano – 23 maggio 2024 – Il 22 maggio 2024 F.C. Internazionale Milano S.p.A. (“Inter”) ha ricevuto una comunicazione da parte del proprio socio Grand Tower S. à.r.l. (“GT”) – che detiene una partecipazione pari al 68,55% del capitale sociale di Inter – con la quale è stata informata, tra l’altro, (i) dell’avvenuta escussione del pegno sulle azioni di Great Horizon S. à r.l. (socio unico di Grand Sunshine S. à r.l. che, a sua volta, è socio unico di GT) (“GH”) da parte di GLAS Trust Corporation Limited (“Security Agent”), in qualità di agente, e OCM Luxembourg Sunshine S. à r.l. (“OCM” un’entità riferibile ai fondi gestiti da/a entità affiliate a Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”)), in qualità di veicolo designato, nominato e autorizzato dal Security Agent; e (ii) della circostanza per cui, per effetto della predetta escussione, OCM ha acquisito il controllo diretto del 100% del capitale sociale di GH e, quindi, ottenuto il controllo indiretto di Inter. In pari data, Inter è stata inoltre informata che GH ha acquisito altresì il controllo e la proprietà di LionRock Zuqiu Limited, società che detiene indirettamente, tramite la sua controllata International Sports CapitalS.p.A., il 31,05% delle azioni di Inter.

Per effetto di quanto sopra, Oaktree ha acquisito complessivamente il controllo indiretto del 99,6% del capitale di Inter.

Nessun Change of Control Triggering Event è in corso in base all’emissione di Euro 415.000.000 di Senior Secured Notes al tasso del 6.750% con scadenza 2027 da parte di Inter Media and Communication S.p.A. (“Senior Notes”) e nessuno degli eventi di cui sopra ha determinato un Default o un Event of Default in relazione alle Senior Notes. Nessuna dichiarazione prospettica viene resa in questo comunicato e tutte le dichiarazioni sono rese solo alla data del presente comunicato.