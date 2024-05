Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, ha parlato proprio del futuro del giocatore all’Inter, esprimendosi in modo cauto sulla trattativa per il rinnovo di contratto e spendendo due parole anche sull’arrivo di Oaktree.

Queste le sue dichiarazioni nell’intervista a Telelombardia:

“Il fatto che una squadra come l’Inter ci contatti a 2 anni dalla scadenza per no è una grande emozione. Lautaro si dentifica molto con l’Inter. Essere capitano di una squadra così è una grande cosa”.

“Con Ausilio ho un ottimo rapporto e ha fatto una squadra incredibile. La prossima settimana c’è un incontro in programma con l’Inter. Non c’è nervosismo. Io lavoro per trovare un accordo che sia buono per il giocatore e per l’Inter. Dobbiamo valutare il sentimento e la realtà di un professionista che vive di calcio. E dobbiamo trovare un accordo che sia buono per tutti”.

“10 milioni? La cifra non deve essere una cosa importante importante per il tifoso che vuole vedere Lautaro in campo. Parlare di cifre non è simpatico, perché sono incredibili per chi ha una vita comune. L’Inter ha fatto la finale di Champions, ha vinto lo Scudetto ed è una grande squadra. Dobbiamo arrivare ad una situazione che sia molto buona per l’Inter e per Lautaro. L’importante è che Lautaro sia felice nella squadra in cui vuole stare, nella città in cui vuole stare Serve calma: non abbiamo mai parlato con altre società in Europa e se mai lo facessiomo sarebbe perché è finito il dialogo con l’Inter. La volontà è di arrivare ad un accordo”.

“Lautaro mi ha detto che non vuole parlare con nessuna squadra mentre stiamo trattando con l’Inter. Lui è molto serio e si sente molto identificato nell’Inter. Il professionista però è sempre a rischio: se gioca male lo mandano via. Tutte le squadre ragionano così. Io devo essere molto responsabile in questa situazione, anche se a me piacerebbe che Lautaro giocasse tutta la vita nell’Inter”.

“Il cambio di proprietà rappresenta una realtà nuova e io dovrò capire quale sarà la mentalità, anche se sono molto tranquillo. Ci sono grandi professionisti come Marotta e Ausilio. Lautaro gioca all’Inter per merito di Piero Ausilio, che ha fatto un grande lavoro con lui. Ora dobbiamo trovare un accordo per Lautaro che sia in linea con il mercato del 2024”.

“Lautaro lascia l’Inter solo se l’Inter decide di venderlo. Ha un contratto fino al 2026 e ha detto che c’è molto tempo per parlare del rinnovo, perché non vuole ascoltare altre offerte. Se l’Inter non vuole venderlo, noi restiamo fino al 2026 e ascolteremo le proposte dell’Inter fino al 2026”.