UFFICIALE – Nuova partnership tra Inter e eBay: i dettagli dell’accordo

L'Inter allarga sempre più i propri confini e prosegue nel processo di espansione del brand nel mondo. Il club nerazzurro ha appena annunciato di aver stipulato una partnership ufficiale con eBay per una accordo biennale valido per le stagioni calcistiche 2022/2023 e 2023/2024. Brand leader nel commercio globale, eBay sarà Official Marketplace del Club nerazzurro per i prossimi due anni.