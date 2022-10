Inter, l’agente di Pedraza conferma l’affare: “Ne abbiamo parlato”

Negli stessi giorni, come confermato dall'agente Hector Peris Ros sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'Inter aveva sondato il nome di Alfonso Pedraza:"Abbiamo parlato con l'Inter di Pedraza negli ultimi giorni di agosto. Sembrava poter essere un'opzione in quel momento, ma c'era poco tempo e l'affare per adesso non è andato in porto. Per più di una sessione di mercato si è fatta avanti anche l'Atalanta. Pedraza ha un contratto con il Villarreal sino al 2026, non ha la necessità di andarsene, ma sia lui che il club sanno che di fronte all'offerta di una grande squadra europea può arrivare l'ora di separarsi".