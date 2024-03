UFFICIALE – L’Inter consolida una sua partnership: c’è il rinnovo

L’Inter ha ufficializzato il prolungamento del rapporto con un suo partner storico. In queste ore, infatti, è arrivato il rinnovo con il Gruppo Gattinoni, da oltre dieci anni insieme ai nerazzurri. L’azienda sa Official Supplier anche per le prossime due stagioni sportive.

Questo il comunicato del club:

FC Internazionale Milano e Gruppo Gattinoni consolidano la propria partnership, più che decennale: il Gruppo Gattinoni si conferma come Official Supplier di Inter anche per le prossime due stagioni sportive, quella in corso e la stagione 2024/25.

Si tratta di un’importante riconferma per il Gruppo Gattinoni che affianca la partnership di Official Supplier a quella di fornitore ufficiale di Business Travel della squadra da oltre quindici anni.

Grazie a questo accordo, il Gruppo Gattinoni vede la presenza del proprio marchio sui LED a bordo campo e sui maxischermi prima e durante le partite che si giocano allo Stadio San Siro di Milano, oltre alla visibilità sui social e ad altri plus per fare PR con clienti e partner.

“Il rinnovo della partnership con il Gruppo Gattinoni è per noi motivo di orgoglio e testimonia il grande lavoro svolto insieme in questi anni e la voglia di continuare su questo percorso. Il Gruppo Gattinoni è parte della famiglia nerazzurra da oltre quindici anni ed è al fianco del nostro Club in occasione di tutti gli appuntamenti importanti, sportivi e non solo, e ci auguriamo che il futuro sia altrettanto ricco di successi. ”

Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano