Inter, casting per il vice di Sommer: chi sono i 6 candidati

1 di 7

La rosa dell’Inter nel prossimo mercato estivo non subirà scossoni o rivoluzioni come nel 2023, ma comunque ci saranno degli interventi per puntellare l’organico nei ruoli ritenuti opportuni da Marotta e Ausilio. Grande attenzione è riservata al ruolo di portiere dove, stante la conferma di Sommer, bisognerà prendere una decisione sul suo vice.

In Viale della Liberazione l’orientamento sembra quello di affidarsi a un estremo difensore giovane e valido, che possa gradualmente sostituire lo svizzero diventando il futuro portiere titolare dell’Inter. Ad oggi, però, nessuna ipotesi è esclusa: neanche quella di confermare chi in rosa c’è già. Ed è proprio da lui che partiamo in questa carrellata.

SCORRI SCHEDE>>>