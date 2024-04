Ora è UFFICIALE: Inter qualificata alla prossima Supercoppa Italiana

L’Inter è ufficialmente qualificata alla prossima Supercoppa Italiana. La manifestazione, infatti, si terrà ancora in Arabia Saudita nel prossimo gennaio con il format a quattro squadre: i campioni d’Italia, la seconda classificata, la vincitrice della Coppa Italia e la finalista perdente.

Con la Juventus terza in Serie A che da oggi – dopo il pareggio con il Torino – non può più riprendere in classifica i nerazzurri, la squadra di Simone Inzaghi è dunque certa di chiudere fra le prime due classificate. L’obiettivo sarà quello di vincere la Supercoppa per il quarto anno consecutivo, dopo le affermazioni nelle finali contro Juventus (2022), Milan (2023) e Napoli (2024).