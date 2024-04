Svolta Zhang da Gazzetta: “addio Oaktree ma ha un nuovo accordo”

Sono giornate infuocate per Steven Zhang, con in ballo il futuro dell’Inter e il suo ruolo di presidente. Dopo le notizie rimbalzate nelle scorse ore su una possibile cessione del club nerazzurro, ora arrivano indiscrezioni su una possibile svolta clamorosa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il numero uno nerazzurro avrebbe rinunciato all’ipotesi di un nuovo prestito con Oaktree. Ma Zhang è pronto a rilanciare: pronto un accordo con un nuovo interlocutore, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare prima del 20 maggio, data di scadenza dell’accordo con il fondo californiano.

I colloqui con Oaktree per il rifinanziamento erano in stato avanzato, ma la trattativa parallela con questo fondo britannico avrebbe subito un’accelerazione netta nelle ultime ore. L’accordo sarebbe triennale, da circa 400 milioni di euro, con tasso di interesse intorno al 12%. Così facendo, Zhang restituirebbe i soldi al fondo californiano, garantendosi un arco temporale di tre anni per lavorare sui possibili scenario per ilm futuro dell’Inter.