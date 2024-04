VIDEO – Taremi entra e ritrova il gol con il Porto dopo quasi 4 mesi!

Il 2024 di Taremi non è iniziato nel migliore dei modi: la corsa in Coppa d’Asia con l’Iran si è fermata in semifinale e con il Porto ha trovato pochissimo spazio, in virtù dell‘accordo con l’Inter. Ieri, però, potrebbe essere arrivata una piccola svolta.

Nel match finito 2-2 contro il Famalicao, l’attaccante è entrato in campo nella ripresa per provare a ribaltare lo svantaggio. Taremi ha trovato la rete del pareggio nei minuti finali, tornando a segno con il proprio club dopo quasi 4 mesi. L’ultima rete, infatti, era del 23 dicembre scorso.

Questo il video del suo gol: