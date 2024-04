Come cambia il mercato dell’Inter con il nuovo prestito di Zhang

Steven Zhang sembrerebbe pronto a chiudere un accordo per un nuovo prestito in grado di prolungare la sua permanenza all’Inter. Una novità importante per il futuro del club, che potrebbe avere effetti anche nell’immediato.

Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa possibile svolta non dovrebbe cambiare la strategia di mercato dell’Inter. L’obiettivo rimane sempre uno: il pareggio di bilancio. La dirigenza interista dovrà essere brava a mantenere il sostanziale equilibrio tra entrate e uscite.

Rispetto alla scorsa estate ci sarà qualche diktat in meno, ma saranno sempre eventuali cessioni a finanziare i colpi in entrata. In questo senso, il principale indiziato in casa Inter rimane sempre Denzel Dumfries.

L’opinione di Passione Inter

Che il mercato dell’Inter non dipendesse dal rifinanziamento era notizia già nota al popolo nerazzurro. In ogni caso, questo non vuol dire che l’Inter non cercherà di essere attiva la prossima estate. Al contrario: c’è bisogno di allargare la rosa per consentire a Inzaghi di avere sempre soluzioni adeguate nonostante i tanti impegni che attendono la squadra.