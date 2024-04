Ecco chi potrebbe esserci dietro l’offerta di acquisto dell’Inter

La notizia di una trattativa in corso per la possibile cessione dell’Inter da parte di Steven Zhang ha messo subito in fermento tutto il mondo nerazzurro. Interessato ai nerazzurri ci sarebbe l’Arabia Saudita e, in particolare, una ricca famiglia di Riad. Nessun coinvolgimento del fondo Pif.

Oggi emergono nuovi dettagli sul profilo del possibile acquirente. Li riporta la Repubblica, che svela come diverse fonti saudite concordino nell’individuare in Al Waleed bin Talal Al Saud, l’uomo dietro all’interesse per l’Inter.

Fondatore e proprietario di Kingdom Holding Company, il miliardiaro fu arrestato nel 2017 su ordine del principe ereditario Mohammad Bin Salman. Il suo rilascio avvenne dopo 83 giorni di detenzione.