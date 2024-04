Analisi TOTALE Inter-Cagliari: segreti, Preview e Formazioni

1 di 5

L’ANALISI DI INTER-CAGLIARI

Dopo al vittoria in extremis ottenuta in rimonta sull’Udinese lo scorso lunedì, l’Inter è attesa nuovamente in campo domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Ai nerazzurri servirà necessariamente vincere per continuare a sperare di poter conquistare aritmeticamente il ventesimo scudetto della sua storia il prossimo 22 aprile nel derby contro il Milan.

Inter-Cagliari sarà arbitrata da Francesco Fourneau e verrà trasmessa in diretta su DAZN. Andiamo ad analizzare i temi tattici della 32esima giornata di Serie A dei nerazzurri nel consueto approfondimento di Passione Inter.

