Niente addio Thuram: l’Inter ha un’altra via per finanziare il mercato

Al netto dei colpi a zero, l’Inter vorrà fare ancora diversi movimenti sul mercato nella prossima estate, con l’obiettivo di allargare e rafforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Per farlo, sarà necessario portare a casa alcune cessioni, in grado di finanziare le operazioni in entrata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’uomo con maggiore mercato potrebbe essere Marcus Thuram, per il quale ci sarebbe una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, e l’interesse del Paris Saint-Germain e di un paio di top inglesi.

I nerazzurri, tuttavia, non sembrano intenzionati a cedere i propri big. La società di Zhang, allora, avrebbe un altro piano per finanziare il proprio mercato: gli addii di Dumfries Oristanio e Sebastiano Esposito. Non solo, se sarà necessario, potrebbe esserci anche l’addio di Valentin Carboni, ma solo per cifre molto alte.

L’opinione di Passione Inter

Mantenere tutti i big che stanno portando l’Inter verso lo Scudetto deve essere una necessità intoccabile per provare a instaurare un ciclo vincente, che permetta ai nerazzurri di essere competitivi in ogni torneo. L’ottimo lavoro fatto la scorsa estate permetterà un mercato con meno stringenze economiche, ma sempre a costo zero. E servirà grande intelligenza per individuare i giusti colpi.