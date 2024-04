Inter-Cagliari, le PROBABILI FORMAZIONI: la scelta sul sostituto di Lautaro

L’Inter vede lo storico scudetto della seconda stella sempre più vicino. La squadra di Simone Inzaghi può centrare il traguardo vincendo le prossime due partite, a cominciare da quella contro il Cagliari prevista a San Siro per domenica 14 aprile (ore 20:45) che precederà il derby di lunedì 22.

I nerazzurri devono far fronte alle squalifiche di due titolari come Pavard e Lautaro, diffidati e ammoniti a Udine. Per sostituirli, il tecnico sembra già avere le idee chiare, sebbene esista ancora un ballottaggio in attacco. Per il resto, Bastoni è già tornato a disposizione e dovrebbe riprendersi il posto da titolare. Possibile convocazione per De Vrij e anche per Cuadrado, quest’ultimo assente dal mese di dicembre. Solito ballottaggio a destra, con Darmian favorito su Dumfries. Occhio infine al discorso diffidati, con Mkhitaryan unico a rischio in vista della sfida con il Milan: l’armeno è in ballottaggio con Frattesi, carichissimo e reduce dal gol vittoria in Friuli.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Cagliari: