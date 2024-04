Zhang vuole tenersi stretto l’Inter. GdS: “Cessione solo in un caso”

L’indiscrezione circa una possibile trattativa per la cessione dell’Inter sta prendendo piede nelle ultime ore. Lo stesso Steven Zhang sarebbe coinvolto nell’operazione, in contatto con un potenziale acquirente in Arabia Saudita. Una notizia smentita da La Gazzetta dello Sport.

Secondo la Rosea, infatti, ad oggi non ci sarebbe nessuna possibile due diligence. La volontà di Zhang è ancora quella di rimanere alla guida del club. Solo uno scenario potrebbe fargli cambiare idea: un’offerta da 1,2 miliardi di euro. ovvero la valutazione che il presidente fa dell’Inter. In quel caso potrebbe essere davvero presa in considerazione l’ipotesi cessione.