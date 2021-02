UFFICIALE – Jiangsu Suning è ora Jiangsu FC: cambiato anche il logo

Era nell’aria da un po’, ma adesso è ufficiale: lo Jiangsu Suning cambia nome. Il club campione in carica della Super League Cinese si è dovuta adattare, così come tutte le altre società del campionato, alle direttive del governative. D’ora in poi infatti nessun club può avere nel nome l’azienda proprietaria, che in questo caso era proprio Suning.

Lo Jiangsu Suning diventa dunque Jiangsu FC. La società Suning, di proprietà della famiglia Zhang, è stata rimossa anche dal logo della squadra che è stato modificato. Un momento particolare per tutto il mondo del calcio allacciato alla Cina, con il Governo che inizia a farsi sentire.

