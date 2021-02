Roberto Carlos: “Serie A? Tifo Inter, spero diventi campione. Su Lukaku…”

Una sola stagione con la maglia dell’Inter, probabilmente uno dei più grandi rimpianti per i tifosi nerazzurri: Roberto Carlos ha illuminato San Siro e la Serie A dal 1995 al 1996. L’allenatore dell’epoca Roy Hodgson però non ne ammirava le caratteristiche tattiche, e diede il via libera per la cessione al Real Madrid dove ha vinto tutto.

La redazione di Footballnews24 ha intervistato l’ex giocatore brasiliano a margine dell’Ottava edizione di Football for Friendship: “Ronaldo o Zidane? Entrambi sono i calciatori più importanti del mondo e sono felice di aver giocato con loro”.

INTER – “Da interista ovviamente mi aspetto che l’Inter diventi campione. Spero che l’Inter con Javier Zanettipossa vincere il campionato italiano”.

CR7-LUKAKU-IBRA – “È chiaro che Ibrahimovic è un riferimento per il Milan, e continua a segnare gol alla sua età. Anche Lukakuè un grande giocatore che ha un suo stile. Ma conoscendo Cristianoe giocando con lui posso sicuramente dire che è il miglior attaccante. Tenendo conto di quanto si allena, penso che manterrà la sua posizione di leader come uno dei migliori attaccanti del mondo per i prossimi tre o quattro anni”.

