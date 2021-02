GdS – Suning-BC Partners, parti distanti. Stasera Zhang in conferenza con la società, ore decisive

Sono giorni decisivi, forse i più importanti degli ultimi anni in casa Inter. In campo la squadra di Antonio Conte affronterà un febbraio ricchissimo di impegni che potranno risultare decisivi per la stagione: sono in programma infatti la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e lo scontro diretto al vertice contro il Milan.

Fuori dal campo invece, la situazione è ancora più calda di quella del campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti sono ore decisive per il futuro dell’Inter. La trattativa per la cessione delle quote di maggioranza nerazzurre, appartenenti al gruppo Suning, con il fondo di private equity Bc Partners si sta facendo sempre più complicata. Le parti sono lontane dall’accordo, con Suning che chiede più di quanto offra il fondo inglese. Stasera dunque è prevista una video-conferenza tra Steven Zhang e la società, nelle forme di Antonello e Marotta, per fare il punto della situazione e da cui arriveranno le ultime novità.

