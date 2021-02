Svider (pres. BC Partners): “Non c’è debito disponibile per finanziare le acquisizioni. Ecco cosa cerchiamo sul mercato”

La trattativa tra Bc Partners e Suning si è complicata nelle ultime ore. Già in giornata sono attese novità, è infatti in programma una videoconferenza alla quale parteciperà anche il presidente dell’Inter Steven Zhang.

Intanto Raymond Svider, presidente e numero uno del Comitato esecutivo di BC Partners, ha parlato ai microfoni di Off The Pitch delle strategie del fondo inglese e di come il mercato è cambiato a causa del coronavirus: “Sembra che il mondo stia cadendo a pezzi. La maggior parte di noi che c’era anche prima vorrebbe mettere i soldi per lavorare e sfruttare le opportunità. Ma al momento non c’è debito disponibile per finanziare le acquisizioni. Inoltre, abbiamo tutti in portafoglio società che stanno vivendo situazioni senza precedenti e su cui dobbiamo concentrarci”.

E ancora: “Cerchiamo segmenti di mercato che presentino una qualche forma di crescita strutturale. Cerchiamo segmenti di mercato resistenti alla recessione perché ovviamente c’è un’alta probabilità – o una probabilità significativa – che nei prossimi cinque anni ci sia una qualche forma di rallentamento economico. E, cosa molto importante, cerchiamo segmenti molto frammentati”.

