FOTO – UFFICIALE – Ecco la NUOVA maglia dell’Inter con l’Udinese

L’Inter e Paramount+ Italia hanno annunciato in queste ore la maglia speciale con la quale i nerazzurri scenderanno in campo nella prossima giornata di Serie A, contro l’Udinese. La squadra di Inzaghi indosserà una divisa limited edition che celebra la saga cinematofrafica di Transformers, in vista dell’uscita del nuovo film.

Inoltre, l’operazione sarà accompagnata anche da due iniziative di solidarietà, come si legge nel comunicato ufficiale: “Paramount+ e Inter doneranno infatti alcune maglie ai piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie di diversi ospedali del territorio milanese. I tifosi, inoltre, potranno partecipare all’asta su Ebay per aggiudicarsi una selezione delle maglie indossate dai nerazzurri durante il match: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza”.

La maglia con con il logo Transformers, sarà disponibile negli Inter Store di Galleria Passarella e San Siro e online a partire da oggi, in tiratura limitata.

3 Immagini