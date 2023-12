Juventus, c’è la sfida per Djaló: pronta la strategia per battere l’Inter

Tiago Djaló è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter a parametro zero. Il difensore del Lille ha il contratto in scadenza a giugno e già da tempo Ausilio sta tenendo d’occhio il suo profilo per portarlo a Milano. Ora, però, potrebbe inserirsi la Juventus.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a far saltare i piani nerazzurri, che si sonono portati avanti per l’ingaggio a costo zero in estate. L’idea della Juventus sarebbe quella di provare ad acquistare il difensore a basso costo già nel mercato di gennaio. Stesso pensiero che, peraltro, starebbe facendo anche l’Atletico Madrid.

Sempre secondo la Rosea, a questo punto l’Inter potrebbe decidere di provare a prendere il giocatore ora, ma per il momento la volontà della dirigenza sarebbe quella di non intervenire sul mercato di gennaio. La speranza è quella che Djaló confermi la sua volontà di vestire il nerazzurro in estate, ma i piani potrebbero anche cambiare.

L’opinione di Passione Inter

La dirigenza dell’Inter ha già dimostrato in passato quanto sia abile nel muoversi in anticipo su determinati profili per riuscire a superare la concorrenza. L’inserimento della Juventus e dell’Atletico Madrid potrebbe portare a un cambiamento di piani per Djaló, ma molto dipenderà proprio dalla volontà del giocatore, per il quale i nerazzurri sono al lavoro da diverso tempo.