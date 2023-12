Mercato Inter: corsa a TRE per un TALENTO del calcio svedese

L’Inter guarda al futuro e sul mercato sta provando a concretizzare l’acquisto di un grande talento del calcio svedese, che però sembra essere nel mirino anche di altre big del calcio europeo. Si tratta di Lucas Bergvall dell’Allsvenskan Djurgårdens, per il quale i nerazzurri avrebbero già fatto un’offerta.

Lo riporta il giornalista Matteo Moretto, che racconta anche dell’interesse del Barcellona, che si sarebbe mossa in queste ore per il giocatore, avendo i primi contratti con l’entourage del giocatore. Su Bergvall ci sarebbe anche il Manchester United, che per ora, tuttavia, non sarebbe andato oltre il semplice interesse per il profilo classe 2006.

L’opinione di Passione Inter

Centrocampista dall’enorme potenziale, Bergvall dimostra la volontà dell’Inter di guardare anche al futuro del proprio progetto tecnico. Riuscire a battere la concorrenza di grandi club su questi tipi di profili sarebbe molto importante per una società che vuole puntare alla sostenibilità economica della propria rosa, pur rimanendo competitiva.