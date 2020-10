UFFICIALE – StarCasinò.sport nuovo partner dell’Inter: il commento del CEO Antonello

“L’accordo con FC Internazionale Milano nasce dalla volontà di StarCasinò.sport di sviluppare i propri contenuti in maniera sempre più innovativa, portando avanti iniziative ed attività esclusive per tutti i tifosi interisti. La partnership prevede infatti la creazione di un ricco palinsesto di contenuti sui social network ed esperienze costruite ad hoc per i tifosi nerazzurri. Un ulteriore esempio dell’impegno di StarCasinò.sport in questo senso è la recente premiazione con il titolo di “Miglior Campagna Marketing”, nel corso degli EGR Italy Awards 2020.

“Siamo molto contenti di accogliere StarCasinò.sport nella famiglia nerazzurra come nostro Official Infotainment Partner” ha affermato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “Produrre contenuti innovativi e di qualità per i nostri tifosi, sfruttando le crescenti infrastrutture digitali e multimediali del nostro Club, è per noi di importanza fondamentale, e siamo felici di aver trovato in StarCasinò.sport il partner ideale. Ci auguriamo che questa nuova collaborazione conduca entrambe le società verso un futuro ricco di soddisfazioni”.

“Uno degli obiettivi di StarCasinò.sport è quello di proporre una narrazione moderna e coinvolgente del calcio” le parole di Ronni Hartvig, Chief Commercial Officier di Betsson Group. “La partnership con FC Internazionale Milano è molto importante per noi in termini di immagine, amplia la nostra offerta di contenuti e ci permette di collaborare con un club orientato all’innovazione. Il nostro scopo è quello di creare un intrattenimento di alta qualità per i tifosi dell’Inter e per tutti gli appassionati di calcio in Italia”.

L’accordo con StarCasinò.sport prevede una serie di attivazioni esclusive per coinvolgere i tifosi nerazzurri, la presenza del brand sui led a bordo campo a San Siro, al Suning Training Centre di Appiano Gentile e sul sito ufficiale inter.it”.