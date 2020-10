Inter-Parma, Sanchez torna in panchina. Giornata decisiva per Skriniar, Gagliardini e Radu in gruppo

Dopo il ritorno a Milano celebrato nella giornata di ieri in seguito alle due settimane di rigido isolamento trascorse in Slovacchia, Milan Skriniar si è sottoposto immediatamente a nuovo tampone e solamente nella giornata odierna saprà l’esito di quest’ultimo esame. Nel caso in cui dovesse negativizzarsi, il centrale dell’Inter potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni e sperare di poter essere a disposizione di Antonio Conte in occasione del match di Champions League contro il Real Madrid del 3 novembre.

Come scritto da Tuttosport questa mattina, in vista del match di San Siro contro il Parma, chi dovrebbe con molta probabilità essere disponibile – partendo quantomeno dalla panchina – è Alexis Sanchez. In attesa di smaltire le ultimissime pratiche post-covid, con gli esami necessari per l’ottenimento dell’idoneità sportiva, quest’oggi Gagliardini e Radu potrebbero ricevere l’ok per tornare ad allenarsi con il resto dei compagni. Ancora poche speranze invece per quanto riguarda Stefano Sensi che sembra non aver smaltito del tutto l’ultimo fastidio muscolare accusato.

