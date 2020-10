TS – Inter, Conte chiede velocità dal mercato: Gervinho può arrivare in prestito

Spuntato come idea dell’ultim’ora nel corso del mercato estivo, Gervinho poche settimane fa è stato effettivamente molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il pochissimo tempo a disposizione, però, ha dato uno scarso margine di manovra sia ai nerazzurri che al Parma, due club legati da ottimi rapporti che avrebbero inserito volentieri sul tavolo altri nomi all’interno dell’affare, come quello più gettonato e legato ad Andrea Pinamonti.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, la mancata trattativa di inizio ottobre non è tutt’ora definitivamente sfumata. Soprattutto nel match pareggiato in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, Antonio Conte ha capito che in questo momento – in virtù dell’assenza di Alexis Sanchez – alla sua squadra manca velocità e imprevedibilità nel reparto avanzato. Pinamonti, subentrato solamente due volte in questo avvio di stagione, non ha infatti ancora quel carisma e quella personalità per poter incidere a gara in corso in partite del genere.

Da qui l’idea dell’Inter di tornare a discutere con il Parma per imbastire nuovamente l’operazione legata a Gervinho. La dirigenza nerazzurra vorrebbe ripetere la stessa formula che lo scorso anno aveva portato Victor Moses a Milano proprio nel mercato di riparazione, offrendo un prestito con eventuale diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione. L’ivoriano, il cui contratto con la formazione emiliana scade nel 2022, sarebbe ben lieto di provare questa nuova esperienza.

