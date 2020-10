GdS – Inter, buone notizie per Conte: Sanchez può tornare contro il Parma

In vista dell’ultimo forcing prima della nuova sosta di novembre per far fronte agli impegni delle Nazionali, Antonio Conte potrebbe fortunatamente riavere a disposizione Alexis Sanchez. Il centravanti cileno, tornato già malconcio dalle sfide giocate con la propria selezione ad ottobre, si era definitivamente infortunato in occasione del primo tempo giocato da titolare in Champions League contro il Borussia M’Gladbach. Il fastidio all’adduttore destro si sta completamente riducendo e già in vista del match di sabato contro il Parma secondo La Gazzetta dello Sport l’ex Manchester United potrebbe esserci.

Ancora alle prese con un problema di natura muscolare Stefano Sensi, per il quale sono più complicate al momento le chance di un recupero. Oltre al ritorno di Sanchez, l’altra buona notizia riguarda i rientri di Roberto Gagliardini e Radu, entrambi tornati ad essere negativi dopo gli ultimi tamponi eseguiti. Rimane invece in attesa Milan Skriniar, che nella giornata di ieri è finalmente rientrato a Milano dopo aver ottenuto l’ok da parte delle autorità slovacche a lasciare il paese nonostante fosse ancora positivo al coronavirus.

