Verso Inter-Parma, Conte prepara il turnover: Lukaku può riposare

Come sottolineato da Antonio Conte nel post partita di Kiev, nell’ultimo impegnativo ciclo di quattro partite giocate in dieci giorni, la sua Inter ha dovuto rinunciare complessivamente ad un totale di otto calciatori, tra sei contagiati per Covid-19 più Sanchez e Sensi fuori per infortunio. Insomma, il periodo peggiore per dover fare a meno di così tanti calciatori e tutti molto importanti per le sue rotazioni, con tanto rammarico per aver potuto fare sicuramente di più in occasione del doppio impegno già disputato in Champions League.

Per cercare di ridurre al massimo il margine di errore martedì sera a Valdebebas contro il Real Madrid, alcune scelte di formazione per la sfida di campionato di sabato pomeriggio contro il Parma potrebbero essere influenzate dal match di europeo. E’ il caso di Romelu Lukaku, il quale – secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport – potrebbe rimanere finalmente a riposo dopo non aver praticamente saltato neanche una partita in questo inizio di stagione. Oltre al belga, ci si aspettano almeno altri tre cambi di formazione rispetto al pareggio con lo Shakhtar.

