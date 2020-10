GdS – Inter e Lautaro accelerano per il nuovo contratto. Mancano ultimi dettagli e firma: si chiude a novembre?

E’ sempre stato piuttosto chiaro Lautaro Martinez in merito al suo futuro in maglia nerazzurra. Da quando è arrivato Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, il ragazzo ha registrato una crescita esponenziale che lo ha fatto diventare un titolarissimo di questa squadra, nonostante la giovane età. Il Barcellona dell’amico Leo Messi resta sempre alla finestra e non va nascosto che il club catalano resta per l’argentino un’opzione di mercato. Ma è proprio per anticipare i blaugrana per tempo che presto dovrebbe arrivare il nuovo contratto con il club interista.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha infatti deciso di accelerare la questione rinnovo con l’entourage di Lautaro Martinez. La distanza si sta pian piano riducendo, con i nerazzurri arrivati a 5 milioni di euro dinnanzi alla richiesta di 7,5. L’impressione, però, è che giunti a questo punto la firma possa essere solamente una mera formalità, visto che le parti stanno per trovare l’intesa e che la volontà del Toro spinge nella stessa direzione. A novembre, improvvisamente, potrebbe già arrivare la definitiva fumata bianca.

