VIDEO – Perché Vanheusden al Genoa può diventare l’Erede di De Vrij all’Inter

Il gioiellino ex Primavera a caccia di rilancio dopo l'infortunio

Zinho Vanheusden, ex gioiello della Primavera dell'Inter, è rientrato dall'avventura in patria allo Standard Liegi. Dal grandissimo potenziale, ma sfortunato con i problemi fisici, il difensore proverà a rilanciarsi al Genoa, a cui è stato girato in prestito dall'Inter. Con Alessandro Legnazzi di PianetaGenoa1893 abbiamo parlato del suo possibile rilancio con i rossoblu in vista di un radioso futuro all'Inter.