Vernazza: “Eriksen regista? Non ha convinto del tutto, ma ha corso più degli altri”

Christian Eriksen in regia, posizione ‘alla Pirlo‘: non sarà molto, ma una prima svolta potrebbe essere questa. E’ già una prima rivoluzione, un passo indietro da parte di Antonio Conte rispetto al netto diniego – espresso qualche settimana fa – di schierare il danese davanti alla difesa. Mercoledì scorso, davanti alla difesa, Eriksen c’è stato: e non avrà disputato la partita perfetta, ma con un mercato in entrata bloccato e con un mercato in uscita altrettanto bloccato, l’Inter dovrà abituarsi all’idea di trovare – volente o nolente – un posto in squadra anche a Eriksen, almeno ancora per qualche mese. In attesa di una svolta.

Intanto, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza giudica così la prestazione del danese contro la Fiorentina: “Eriksen regista non ha convinto appieno, ha perso qualche pallone pericoloso – scrive Vernazza – Non poteva essere altrimenti, ogni esperimento o cambiamento necessita di tempo, una bocciatura senza appello sarebbe sbagliata. Il danese ha mandato segnali di impegno, ha tirato per due volte in porta con pericolosità e le statistiche della Lega certificano che è stato il giocatore che più si è mosso nella partita di Firenze, oltre 16 i suoi chilometri percorsi nei 120 minuti”.

