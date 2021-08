Hellas Verona-Inter 1-3, super Correa doma i gialloblu, calendario e classifica aggiornata

Grande esordio per il Tucu

Nella seconda giornata di Serie A l'Inter trova un avversario decisamente più ostico del Genoa incontrato nella prima a San Siro. L'Hellas Verona infatti mette in seria difficoltà i nerazzurri, passando in vantaggio e costringendo la squadra di Inzaghi ad inseguire per 40 minuti. La maggiore qualità dei nerazzurri però emerge e Lautaro Martinez prima pareggia, poi lasca il posto in campo al neo acquisto, il Tucu Correa, che fa impazzire i tifosi con una doppietta clamorosa. Il pupillo di Inzaghi regala i 3 punti e la vetta provvisoria della classifica ai nerazzurri. Di seguito la classifica aggiornata ed il calendario dell'Inter.