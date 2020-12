Verona-Inter, i convocati di Juric: emergenza totale in attacco

Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma questo pomeriggio al Bentegodi tra il suo Verona e l’Inter di Antonio Conte. Emergenza totale in attacco con il tecnico gialloblu costretto a rinunciare a Di Carmine, Favilli, Kalinic. Assenti anche l’ex Benassi, Vieira e Barak.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Cetin, Ceccherini, Udogie, Ruegg, Magnani, Dawidowicz, Amione.

Centrocampisti: Valoso, Lazovic, Ilic, Zaccagni, Tameze, Danzi.

Attaccanti: Salcedo, Yeboah, Colley, Bertini.

