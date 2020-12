Il ritorno in Francia di Dalbert è stato fallimentare. Il terzino brasiliano di proprietà dell’Inter, in prestito al Rennes, potrebbe cambiare maglia durante la finestra invernale di mercato.

Dalbert potrebbe infatti tornare in base ed essere girato in prestito ad una nuova squadra. Secondo quanto riportato da top10.gr, l’Olympiacos potrebbe tornare alla carica dopo averci già provato in passato.

