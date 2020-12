Verona-Inter, Hakimi mette il turbo nella ripresa. Il suo secondo tempo è da ‘fuoriclasse’

Dopo un primo tempo in cui complessivamente la squadra ha assunto un atteggiamento cauto, nel corso della ripresa di Verona-Inter un grande Hakimi è salito in cattedra creando il panico sulla corsia di destra. L’esterno marocchino, che ha regalato l’assist dello 0-1 per la rete di Lautaro Martinez, ha messo in crisi colpo su colpo Dimarco con la sue progressioni sulla corsia di destra. Gli ottimi secondi 45 minuti dell’ex Real Madrid sono stati così premiati dai principali quotidiani sportivi italiani con voti e giudizi molto alti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Se decidesse a mettere da parte l’Hyde del primo tempo, per travestirsi sempre dal Jekyll della ripresa, sai che spettacolo. Turbo

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – Inizio promettente, poi cala, ma la ripresa è da fuoriclasse. Suo l’assist dell’1-0 e quante volate…

TUTTOSPORT 7.5 – Nel primo tempo dormicchia, nel secondo, quando parte, non lo pigliano mai. Uno spettacolo meglio dei botti di San Silvestro.

PASSIONE INTER 7.5 – La presenza di Perisic lì davanti lo frena troppo, togliendogli spazio per correre e per sfruttare la sua enorme rapidità. Nella ripresa offre però un bell’assist per il super gol di Lautaro. Nel finale porta a spasso la difesa avversaria per un quarto d’ora buono.

