Tuchel esonerato, Pochettino vicino al PSG: idea Eriksen per gennaio?

Il PSG ha recentemente sollevato dal suo incarico l’allenatore Thomas Tuchel. Il sostituto numero uno per la panchina è Mauricio Pochettino, ex allenatore del Totthenam dal 2014 al 2019: durante la sua avventura inglese ha condiviso gioie e sofferenze anche con Christian Eriksen, giocatore chiave all’interno dell’idea di gioco dell’argentino. Il danese, dopo le dichiarazioni di Marotta, è sul mercato e per il Psg potrebbe essere un’opportunità se l’allenatore argentino arrivasse sulla panchina del club francese.

Il centrocampista danese, in questo caso, potrebbe diventare una pedina di scambio per portare un centrocampista più funzionale al gioco di Conte. In questo ultimo periodo si è fatto il nome di Leo Paredes, centrocampista dai piedi buoni ma meno offensivo rispetto a Eriksen.

