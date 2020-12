Moratti cuore d’oro: bilancio in rosso a causa della beneficenza fatta durante la pandemia

Un cuore d’oro, quello dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, storico patron della società nerazzurra che ha guidato il club a numerosi successi, facendolo arrivare in cima al mondo nell’indimenticabile notte di Madrid, in cui la Beneamata vinse la Champions League.

Da diverso tempo Moratti ha lasciato la guida del club, ma durante questo anno difficile il suo nome è tornato ad occupare le colonne dei giornali per i suoi atti di solidarietà. Stando a quanto riportato da Milano Finanza, infatti, il numero uno della Saras ha elargito una cifra importante in beneficenza per aiutare gli enti in prima linea nella lotta alla pandemia.

Si legge infatti sull’edizione online della testata giornalistica: “Il primo socio e presidente di Saras ha donato 3,365 milioni per l’emergenza sanitaria. Così l’accomandita dell’industriale del petrolio ha chiuso il bilancio al 30 giugno con una perdita di 3,8 milioni”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<