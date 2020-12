Verona-Inter, Lautaro (Inter TV): “Sarà partita intensa. Noi stanchi ma dobbiamo vincere”

Ultimo match del 2020 per l’Inter di Antonio Conte che vuole chiudere l’anno nel migliore dei modi. I nerazzurri saranno impegnati alle 18:30 al Bentegodi di Verona contro l’Hellas di Ivan Juric. Ecco le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: “Mi aspetto una partita tosta ed intensa. Noi dovremo fare bene il nostro lavoro e non lasciare giocare tranquilli loro, sono una brava squadra. Fisicamente dobbiamo essere forti, vincere duelli individuali perché sono importanti“.

Sul raggiungimento delle cento presenze in maglia nerazzurra: “Arrivare a 100 presenze non è cosa di tutti i giorni. Sono molto contento per questo. Farlo in un club come l’Inter, un club molto grande, mi fa venire ancora più orgoglio“.

