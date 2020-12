Verona-Inter, Lautaro Martinez (Sky): “Mi manca il gol ma faccio tutto per la squadra. Verona ostico, dobbiamo fare il nostro lavoro”

14^ giornata di Serie A: l’Inter di Antonio Conte – reduce da sei vittorie consecutive – sarà ospite al Bentegodi dell’Hellas Verona di Ivan Juric. I nerazzurri con i 3 punti andrebbero a +9 sulla Juventus (con una gara in meno) e scavalcherebbero momentaneamente il Milan in testa alla classifica.

Prima del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lautaro Martinez: “E’ una gara importante perché finisce quest’anno, noi pensiamo a noi stessi e dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto, ovvero a vincere. Il Verona è forte. Carica in vista del primato? Certo, oggi dobbiamo fare il nostro lavoro che abbiamo preparato in allenamento, affrontando una squadra intensa, dovremo essere attenti”.

GOL – “Mi manca perché sono un attaccante, ma come ho detto sempre faccio tutto per la squadra. Quando si deve correre corro, quando c’è da fare assist li faccio. Non sempre posso trovare il gol”.

