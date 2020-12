Verona-Inter, Marotta (Sky): “Eriksen è tra i cedibili, non è funzionale. Non me la sento di fare altri nomi”

Si chiude questa sera il 2020 dell’Inter al Bentegodi di Verona contro l’Hellas. I nerazzurri – contro un avversario non semplice – vanno alla ricerca dei 3 punti che gli permetterebbe di scavalcare momentaneamente il Milan in testa alla classifica.

Prima del match ai microfoni di Sky Sport il CEO Sport nerazzurro ha fatto il punto della situazione in casa Inter, con un occhio al mercato: “Che ce la dobbiamo giocare, sì. Conte ha studiato la partita in settimana, sono certo che verrà fuori una bella partita. Ci incontreremo con l’allenatore, incontri avvengono in tutti i club perché ci troviamo all’inizio del mercato, lo faremo in maniera cordiale e delineeremo la strategia. Non me la sento di fare nomi, vengono accostati nomi che non c’entrano nulla con noi. giusto che voi facciate il vostro lavoro, da qua al 31 gennaio di nomi ne leggeremo e ne vedremo tanti. Abbiamo detto diverse volte, ora ci incontreremo. Voi sapete benissimo quali siano i trasferibili, loro stessi vogliono giocare di più. Cercheremo di accontentare i giocatori che vogliono trovare più spazio e cercare di sostituirli. Eriksen è nei trasferibili, non è una punizione, ha avuto difficoltà d’inserimento. Non è funzionale, ma è un dato oggettivo che non lo sminuisce. Giusto fargli trovare spazio altrove”.

