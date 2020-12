LIVEBLOG – Marotta conferma Eriksen in uscita, i tifosi: “Che tristezza”, “Perché è stato comprato?”

Poco prima dell’inizio della sfida tra Hellas Verona ed Inter, Giuseppe Marotta ha confermato ai microfoni di Sky Sport l’uscita di Christian Eriksen nel prossimo mercato di gennaio. Il danese ex Tottenham, oggi assente contro i veronesi per l’imminente nascita del figlio, non sarà più a disposizione di Conte, con una sua uscita sempre più probabile. I tifosi nerazzurri, su Twitter, non reagiscono nel migliore dei modi.

L’USCITA DI ERIKSEN

