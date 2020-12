Verona-Inter, le probabili formazioni: Vidal torna dal 1′, Conte conferma i titolarissimi

In occasione della sfida di domani pomeriggio tra Verona e Inter che si giocherà al Bentegodi dalle 18.30, si prospettano scintille soprattutto tra i due allenatori Antonio Conte e Ivan Juric. Come molti di voi ricorderanno, quando lo scorso luglio le due formazioni si incrociarono in campionato nel match che si concluse sul risultato di 2-2, i due ebbero un battibecco piuttosto aspro a bordocampo. Domani, nell’ultimo impegno ufficiale del 2020, le premesse per una sfida ad altissima intensità tra due squadre pronte a darsi battaglia pur di arrivare ai tre punti ci son tutte. Ma a proposito dei due tecnici, andiamo a vedere le probabili formazioni di Verona-Inter:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-INTER

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

