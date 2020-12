Accadde Oggi – 22 dicembre 2013: Inter-Milan 1-0, la perla di tacco di Palacio decide il derby!

Emozione, passione, tifo, rivalità. Il derby con il Milan oltre ad avere una storia profonda e radicata, non è mai stata e mai sarà una partita come tutte le altre. Per i tifosi, per le società e per i giocatori. Molti le Stracittadine disputate nella storia di Milano, tra le quali alcune, per via di giocate memorabili o risultati significativi, sono rimaste nella storia dell’Inter. Come l’Inter-Milan del 22 dicembre 2013, quello deciso da una perla di un calciatore che ha sempre dato tutto per la maglia nerazzurra: Rodrigo Palacio.

Tre giorni dal Natale. In una stagione segnata dalla fine dell’era Moratti e dal passaggio di proprietà a Erick Thohir e dalla presenza in panchina di Mazzarri, Inter e Milan scendono in campo di fronte a un S. Siro gremito. Una gara al solito sentita, con i nerazzurri che si presentano all’appuntamento da quinti in classifica. Fino all’88esimo minuto, poche emozioni. Solo un paio di occasioni per parte e un clamoroso rigore non assegnato all’Inter per fallo su Palacio. Al minuto 88, lo scossone che decide la partita, la perla da ricordare.

Palla a destra per Guarin che, in precario equilibrio, crossa al centro dell’area. Rodrigo Palacio, un po’ in anticipo sul pallone, la prende nell’unico modo possibile, di tacco. Gol pazzesco, esplosione di S. Siro, Milan sconfitto e tre punti pesantissimi conquistati. El Trenza entra nella storia dei derby e nel cuore dei tifosi: sarebbe stato il più bello, pesante e ricordato dei suoi 58 gol in 169 presenze in maglia Inter, condite anche da 31 assist.

L’attaccante argentino è stato prelevato dal Genoa nel 2012 per 10,5 milioni di euro nel 2012. Seppur arrivato a Milano in sordina e senza troppo clamore, disputò in nerazzurro 5 stagioni importanti. Stagioni nelle quali mostrò grinta, attaccamento alla maglia, indole volta al sacrificio, grande intelligenza tattica e duttilità. Ma anche anni difficili, i più complicati e meno felici della storia recente nerazzurra. Che non impedirono però, di far entrare Palacio nel cuore dei tifosi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<