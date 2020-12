Verso Inter-Shakhtar Donetsk, piove sul bagnato per Conte: Barella non si allena

Continuano i problemi di formazione per Antonio Conte. In vista della gara di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk, all’appello degli assenti fanno già parte Arturo Vidal e Radja Nainngolan.

Ora si aggiunge un’altra tegola: Nicolò Barella non ha preso parte all’allenamento pomeridiano

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista – alle prese con un problema alla caviglia – non è sceso in campo alla Pinetina sotto gli ordini di Conte. Resta dunque difficile ipotizzare ad un posto tra i convocati.

Le uniche pedine disponibili per il centrocampo sono dunque Stefano Sensi e Christian Eriksen. Il primo non è ritenuto pronto da Conte, mentre per il secondo è difficile immaginare una maglia da titolare.

