Risonanza magnetica per Vidal, l’Inter conferma il problema ai flessori. Il comunicato del club

Arturo Vidal sarà costretto a guardare da casa la partita fra Inter e Shakhtar Donetsk, che potrebbe garantire alla formazione nerazzurra l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Come confermato dallo stesso Antonio Conte in conferenza stampa, il cileno è alle prese con un problema fisico e la società non ha intenzione di rischiare il calciatore, per non correre il pericolo di ricadute che peserebbero nelle prossime settimane.

L’Inter ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato, in cui parla delle condizioni del cileno: “Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”.

